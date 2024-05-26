نادي فنون الأوبرا يستلهم التراث بدمنهور

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري لقاء لنادي فنون الأوبرا بعنوان التراث الانسانى وفن الأراجوز المصري، ويأتي ذلك في إطار فعاليات الثقافة المصرية الإبداعية.

لقاء لنادى فنون الأوبرا

ويضم لقاء نادي فنون الأوبرا حوارًا عن استلهام فنون الفرجة الشعبية في مسرح الطفل “الأراجوز وخيال الظل” ويستضيف الدكتور هشام المعداوى أستاذ النحت وعميد كلية التربية النوعية بجامعة دمنهور وخبير العرائس الفنان ناصر عبد التواب وتديره الدكتورة راندا حلمى أستاذ التمثيل والإخراج بجامعة دمنهور ومن إعداد المهندسة إيمان مكاوى ويعقبه عرض فيلم عن فن الأراجوز وخيال الظل وذلك في الحادية عشر صباح الاثنين 27 مايو بمسرح أوبرا دمنهور كما تشهد الحديقة الخارجية عرض حى لهذا الفن.

نادي فنون الأوبرا

يذكر أن نادي فنون الأوبرا يستهدف تبسيط كافة اشكال الفنون الراقية وتنمية التذوق الفني لدى الجمهور وخاصة الشباب ويشارك فيه عدد من أشهر الفنانين والمثقفين في مصر.