نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفاصيل.. موعد الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، اجتماعه السنوي الـ 70، للإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة "النيل، التقديرية، التفوق التشجيعة"، والتي سوف يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، والذي سينعقد الثلاثاء القادم 28 مايو في الثانية عشرة ظهرًا بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وذلك على النحو التالي.



جائزة النيل



في مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية،

وفي مجال الآداب، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.



في مجال العلوم الاجتماعية، والتي تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، بالإضافة إلى جائزة النيل للمبدعين العرب وتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

جوائز الدولة التقديرية



في مجال الفنون؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.



وفي مجال الآداب؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.



فى مجال العلوم الاجتماعية؛ وتتضمن أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

جائزة الدولة للتفوق



مجال الفنون؛ وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.



وفي مجال الآداب؛ وتتضمن جائزتبن، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.



وفي مجال العلوم الاجتماعية؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.



جوائز الدولة التشجيعية



وتتضمن 32 جائزة قيمة كل جائزة منهم 50 ألف جنيه ؛ بواقع ثمانية جوائز في مجال الآداب؛ وثمانية جوائز في مجال الفنون ؛ وثمانية جوائز في مجال العلوم الاجتماعية ؛ وثمانية جوائز في العلوم الاقتصادية والقانونية.