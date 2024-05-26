تعرف على اسم مسلسل عمرو سعد الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان عمرو سعد في دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل جديد ويحمل المسلسل إسم "سيد الناس"، وهو من إخراج عمرو سعد.

عمرو سعد ضيف شرف فيلم “الست”



وفي سياق آخر، يشارك الفنان عمرو سعد، حاليًا في فيلم "الست" مع الفنانة مني زكي، ويجسد خلاله شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير دوره خلال الفترة القليلة المقبلة.

آخر أعمال عمرو سعد



وكان آخر أعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددًا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

قصة مسلسل الأجهر



تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما