نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. طرح فيديو كليب "كيف تسرق وطن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نجوم الفن لدعم القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة، بعد العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها كل يوم من بعد 7 أكتوبر من قبل الكيان الصهيوني.

ويتعاون عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد داش، علا رشدي، صدقي صخر، أمير المصري، ياسمينا العبد، في كليب جديد بعنوان"كيف تسرق وطن"، ومن المقرر عرضه غدًا بمشاركة نجوم الفن،ويحكي الكليب عن كيف استطاع يهود الخرز سرقة أرض ووطن فلسطين، وكيف تم الترويج ودعم أكبر كذبة في التاريخ، صدقها العالم على مدار التاريخ.

مسلسل مليحة



يذكر أن آخر أعمال أمير المصري مسلسل "مليحة" والذي عرض في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، ونال إشادات واسعة من الجمهور، وتدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في "السلوم"، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى "غزة" عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

أبطال مسلسل مليحة



مسلسل "مليحة" شارك في بطولته كثير من النجوم أبرزهم دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.