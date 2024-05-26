نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يطرح "جديد في جديد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "جديد في جديد" هو اسم الأغنية الدعائية الجديدة للنجم عمرو دياب والتي طرحت ضمن حملة ترويجية لصالح احدى شركات المياه الغازية.

تفاصيل أغنية جديد في جديد

الأغنية ة ترصد التطورات في شكل موسيقى النجم عمرو دياب بداية من التسعينات وجتى وقتنا الحالي حيث تطورت مقطوعات الموسيقى في الأغنية وفقًا للزمن بداية من الفلامنكو مرورًا باللاتين بوب والـ آر إن بي وصولًا إلى المقسوم.

أبرز النجوم المشاركة

وشهدت الأغنية مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في مقدمتهم نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح والفنان أحمد السقا ونوال الزغبي وكريم محمود عبد العزيز وقصي خضر وسامي الجابر وروبرتو كارلوس.

إعلان عمرو دياب الجديد

وظهر عمرو دياب في الأغنية ليعبر بصوته وموسيقاه عن التطور الذي يجب ان يواكب رحلة نجاح أي شخص، وذلك من خلال رصد تطور موسيقى عمرو دياب على مدار أكثر من ٢٥ عامًا، بداية من سنة ١٩٩٦ وحتى الآن.