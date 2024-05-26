نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع توجه رساله لجمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "لراحه عقلك وبالك ونفسيتك،أصمت كأنك لم تفهم وتجاهل كأنك لا ترى".



مسلسل صوت وصورة



وفي سياق آخر، يعد آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي،ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.



فريق عمل صوت وصورة



صوت وصورة مسلسل من بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت،صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدةللخدمات الإعلامية.

وأيضًا شاركت في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل وعود سخية، تأليف وإخراج أحمد صبحي، وشارك في العمل كل من محمدالصاوي، نبيل نور الدين، مروة أنور، صفاء الطوخي وآخرين، كما شاركت في مسلسل سرة الباتع، بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني إخراج خالد يوسف، وشارك في العمل كل من حسين فهمي، هالة صدقي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، خالدأنور، ندى موسى، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، محمود قابيل.