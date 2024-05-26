نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتج صادق الصّباح يناقش وضع الدراما العربية في منتدى الإعلام العربي بدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المنتج صادق الصّباح ضيفًا بمنتدى دبي للإعلام العربي في دورته 22، والذي يقام خلال الفترة من 27 مايو الجاري وحتى 29 من الشهر نفسه في دبي.

تفاصيل مشاركة المنتج صادق الصباح بمنتدى دبي للإعلام العربي في دورته 22



ويناقش المنتج صادق الصّباح في إحدى جلسات المنتدى وضع الدراما العربية، ومكانتها الحالية على خارطة الإبداعات العالمية، كما يناقش ظاهرة التريند ومن يصنعه.



هذا ويشارك الصّباح النقاش في جلسة منتدى الإعلام العربى مجموعة من النجوم من بينهم غادة عبد الرازق، تيم حسن، دانييلا رحمة، فيما يدير الحوار الإعلامي مصطفى الأغا.

منتدى للإعلام العربى في دورته الماضية

يذكر أن منتدى دبي للاعلام العربي في دورته الـ 20 العام الماضي، حيث ضمت الجلسة أكثر من 75 جلسة وبمشاركة ما يزيد على 130 متحدثًا وتمثيل أكثر من 160 مؤسسة إعلامية شاركو في رسم مستقبل الإعلام العربي، بهدف عرض التجارب الملهمة طرح الرؤى حول مستقبل الإعلام وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب التي تسهم في استشراف مستقبل الإعلام العربي، وذلك من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والفعاليات المصاحبة التي تواكب الموضوعات الرئيسية للدورة الحالية للمنتدى.