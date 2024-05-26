نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري وفاتها.. كل ما تريد معرفته عن فايزة كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 26 مايو ذكري وفاة الفنانة فايزة كمال،لُقبت بالوجه الملائكي بسبب هدوء ملامحها الجميلة،قدمت العديد من الأعمال، واستطاعت أن تترك علامة مميزة بأدائها الهادئ ورقتها وفنها، تعد واحدة من الموهوبات في الفن المصري، ورغم أنها كانت تمتلك الكثير من مقومات النجومية مثل الموهبة والقبول والجمال إلا أنها لم تحقق الانتشار والشهرة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن الفنانة فايزة كمال..

حياة فايزة كمال الشخصية

ولدت الفنانة فايزة كمال 31 ديسمبر 1960، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك وأنهت دراستها، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدّمت بالفعل في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في القسمين، وأصرَّ والداها على أن تلتحق بقسم الديكور فلا يمكن أن يسمحا لابنتهما بدراسة التمثيل، حتى استطاع أستاذها الفنان سعد أردش إقناعهما، لتتلمذ على يده، تزوّجت من المسرحي «مراد منير»، وأنجبت ابنان هما يوسف وليلى، تعرضت لأزمة صحية ونقلت لغرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، حيث تبين إصابتها بسرطان الرحم، توفيت في 26 مايو 2014.

حياة فايزة كمال الفنية

بدأت مشوارها الفني وهي في السنة الأولى بالمعهد فشاركت في مسلسل تاريخي حمل اسم العدل والتفاح أمام مديحة كامل وعبد الله غيث، ثم توالت أعمالها الفنية والأدوار التي يعرضها عليها المخرجين فقدمت مع المخرج سامي محمد علي بمسلسل وتاه الطريق وظهرت في فيلم الطائرة المفقودة، إلى أن قررت العودة إلى مصر لتبدأ مشوارها الفني في الثمانينات.

أبرز أعمال فايزة كمال

أفلام: جدعان الحلمية، وزير في الجبن، نوع آخر من الجنون، لحظة خطر، قسمة ونصيب، الطقم المدهب، أحلام مشروعة، ضحية حب، قبل الوصول لسن الانتحار، بنات حارتنا، مدام شلاطة، من فضلك واحسانك، كل شيء قبل أن ينتهي العمر، تحت السطح الهادي، سترك يارب، آباء وأبناء، الطائرة المفقودة، نقولك ولا تزعلش، منتهى العطف، الحب في غرفة الإنعاش، آسف للإزعاج.

المسرحيات: سي علي وتابعه قفة، الملك هو الملك، لولي، الدخان، رضا، الرحمة المهداة.

سهرات تلفزيونية: الماسات الخضراء، نجم العائلة، كبرياء وعاطفة، كده لا كده آه، بين الفقه والجمال والسياسة، الجعران، سارق أفكاري، الخاتم، ثم تأتي الحقيقة محزنة، الأيام الخضراء، وتقبلي حبي واعتذاري، جمعية الرفق بالإنسان، الحب في ليلة حب، محاكمة في الزمن الضائع.