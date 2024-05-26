فريق "تلاتة اخوات" يطرح البوستر الدعائي لألبوم "مارشميلو"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف فريق "تلاتة اخوات" الغنائي، عن البوستر الدعائي لأول ألبومات الفريق، عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن قرر فريق "تلاتة اخوات"، طرح أغنيات الألبوم خلال موسم الصيف الحالي، واختار الفريق اسم "مارشيملو"، عنوانا للألبوم الأول.



وحرص الفريق على أن يكون ألبوم "تلاتة اخوات" الأول، بطعم المارشميلو، حيث ظهر البوستر بعد طرحه عبر الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بألوان حلوى المارشميلو أبيض و"بينك"، مع حرص المطرب تامر نور، منتج الألبوم، ووالد مطربي الفريق حور، ومحمد، وماسة تامر، على وضع رؤية معبره عن الأغنية وروح الألبوم مع مصممي البوستر الدعائي للألبوم، فنان الفوتوغرافيا أحمد حجاج، ومصمم الجرافيك أحمد دولا، ليعبر البوستر من خلال ألوانه، عن الأغنية الرئيسية "مارشميلو" التي تحمل اسم الألبوم.



وقبيل طرح البوستر الدعائي للألبوم بساعات، قام مطرب الفريق محمد تامر، بنشر فيديو دعائي استطلع فيه آراء العديد من دارسي الفنون، والشباب من المرحلة العمرية التي يخاطبها فريق "تلاتة اخوات"، والتي تمثل القاعدة الجماهيرية الأكبر للفريق في أغنية "مارشميلو"، والذين أبدوا إعجابهم الشديد بالأغنية، وهو ما وصل بالعديد منهم إلى التمايل والرقص على أنغام أغنية "مارشميلو"، قبل الإعلان عن موعد طرح أول أغنيات الألبوم، يوم الثلاثاء المقبل.



وأكد مدير الفريق ومنتج الألبوم المطرب تامر نور، أن الألبوم يضم 10 أغنيات أعتبرها من التجارب الموسيقية المختلفة والمتنوعة، التي تراعي الفئة العمرية التي يخاطبها الفريق، مؤكدًا أن الألبوم تم إنتاجه بجهد ذاتي منه ومن أعضاء الفريق، وبمساندة العديد من الفنانين الشباب، بعد أن رفض عدة عروض إنتاجية، حرصًا على تقديم رؤية موسيقية تلبي متطلبات السوق الغنائي، وتحافظ في الوقت نفسه على مكانة الفريق التي اكتسبها عبر سنوات، وحرص خلالها على التمسك باحترام الجمهور لما يقدمه وأبنائه من أعمال فنية جادة، وقادرة على الوصول لفئة "الأندر إيدج"، دون الانحراف عن المسار لمجرد التواجد أو تصدر الترند.



وأضاف تامر نور: أن أغنية "مارشميلو" المقرر طرحها مساء الثلاثاء المقبل، من كلمات عمر يوسف، وألحان محمود ميري، وتوزيع حاتم محسن، ويقوم بغنائها مطربي الفريق الثلاثة، وتولي إخراج فيديو كليب الأغنية مروان مصطفي، وأنا اعتبرها أغنية مبهجة، فهي تنتمي لإيقاع المقسموم، وتتسم بطاقة إيجابية كبيرة، تبعث البهجة والسعادة في من يستمع إليها، كما أنها تليق بفصل الصيف والحفلات، ونتمنى أن تنال إعجاب جمهور "تلاتة اخوات".



