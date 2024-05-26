في ذكرى وفاتها.. تعرف على قصة حب فايزة كمال ومراد منير

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 26 مايو ذكري وفاة الفنانة فايزة كمال،لُقبت بالوجه الملائكي بسبب هدوء ملامحها الجميلة،قدمت العديد من الأعمال، واستطاعت أن تترك علامة مميزة بأدائها الهادئ ورقتها وفنها، تعد واحدة من الموهوبات في الفن المصري، ورغم أنها كانت تمتلك الكثير من مقومات النجومية مثل الموهبة والقبول والجمال إلا أنها لم تحقق الانتشار والشهرة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قصة حب فايزة كمال ومراد منير..

قصة حب فايزة كمال ومراد منير

جمعت قصة حب بين الفنانة الجميلة فايزة أحمد والمخرج المسرحى مراد منير وأنجبت منه طفلين "ويوسف وليلى، وحدث موقف كصرح به مراد منير،بعدما تم اختيار فايزة كمال لبطولة مسرحية "الملك هو الملك"،صلاح السعدنى راهن بإنها ستكون أسوء فنانة فى العرض، وأصر على تواجدها ضمن أبطال المسرحية وكان الرهان على مشرب، وبالفعل فاز منير مراد بالرهان، وكانت فايزة كمال أنجح فنانة فى العرض، وعاشا مع بعض أكثر من 25 عاما.

حياة فايزة كمال الفنية

بدأت مشوارها الفني وهي في السنة الأولى بالمعهد فشاركت في مسلسل تاريخي حمل اسم العدل والتفاح أمام مديحة كامل وعبد الله غيث، ثم توالت أعمالها الفنية والأدوار التي يعرضها عليها المخرجين فقدمت مع المخرج سامي محمد علي بمسلسل وتاه الطريق وظهرت في فيلم الطائرة المفقودة، إلى أن قررت العودة إلى مصر لتبدأ مشوارها الفني في الثمانينات، قررت فايزة كمال، الحصول على إجازة، بعد عمل متواصل دام 16 عاما خاصة وأنها لم تكن حصلت على إجازة عقب ولادة طفلها يوسف، وهو ما جعلها تشعر بالذنب الشديد، فقررت أن تعوضه عن ذلك مع ليلى أيضا وتهتم بأسرتها لفترة، ولكن بعد عامين سرعان ما عادت لعشقها الأساسي وهو التمثيل.

راهن صلاح السعدني ومراد منير علي فايزة كمال

تراهن صلاح السعدني على فشل فايزة كمال خلال العرض المسرحي "الملك هو الملك" وأنها ستكون أسوأ ما في العرض، ولكن مراد آمن بها وبموهبتها وكسب الرهان، وكان عبارة عن زجاجتي ويسكي، حيث كانت فايزة كمال، أروع ما في العرض مع منير، وحاول زوجها والسعدني أن يوفقا بينهما للزواج، إلا أن كلًا منهما رفض الأمر ولم يكن مراد منير يفكر أنها ستصبح زوجته في ما بعد.

