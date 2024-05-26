نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاد عزيزة راشد.. محطات من حياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم ميلاد الفنانة عزيزة راشد والتي ولدت في مثل هذا اليوم 26 مايو 1946.

نبذة عن عزيزة راشد

عزيزة أمين أحمد راشد هي ممثلة مصرية، التي كانت واحدة من أبرز وجوده الدراما والسينما المصرية خاصة في الثمانينات، ولكنها اعتزلت بشكلم فاجيء بعد دورها في مسلسل العار.

بدأت عزيزة راشد مشوارها الفني مبكرا، وخاصة على خشبة المسرح، وتزوجت المنتج المسرحي عبد القادر العايدي، وأنتج لها زوجها العديد من المسرحيات.

أعمال عزيزة راشد السينمائية



شاركت عزيزة راشد في عدد من الأعمال ومنها: الأصابع الثلاثة، شي في صدري، من البيت للمدرسة، كلمة شرف، شي من الحب، لعنةأمرآة، الفاتنة والصعلوك، الأنثى والذئاب، شهيرة، وغيرهم من الأعمال.

أعمال عزيزة راشد الدرامية



قدمت عدد كبير من الاعمال الدرامية ومن أبرزها: العار، ريا وسكينة، الحقيقة والسراب، ليالي الحلمية، الف ليلة وليلة، أبناء في العاصفة،نوادر العرب وغيرها من الأعمال التي قدمتها.

اعتزال عزيزة راشد الفن



انضمت عزيزة راشد، إلى الفريق الطلابي في معهد الدراسات الإسلامية للدراسة بين المواد الأكاديمية الصوفية والماجستير في الشريعة،وقالت في تصريحاتها إن قراءتها للإمام العزالي جعلتها تشعر بالحنين لمزيد من الدراسات الإسلامية، وكانت تلك أولى خطواتها نحو التدين والاعتزال.