نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. تعرف على أعمال فايزة كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 26 مايو ذكرى وفاة الفنانة فايزة كمال،لُقبت بالوجه الملائكي بسبب هدوء ملامحها الجميلة،قدمت العديد من الأعمال، واستطاعت أن تترك علامة مميزة بأدائها الهادئ ورقتها وفنها، تعد واحدة من الموهوبات في الفن المصري، ورغم أنها كانت تمتلك الكثير من مقومات النجومية مثل الموهبة والقبول والجمال إلا أنها لم تحقق الانتشار والشهرة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال فايزة كمال.

أعمال فايزة كمال الفنية

المسلسلات: الإمام الغزالي، أم الصابرين، ملكة في المنفى، حكايات البنات، عرائس بوشكا، عرائس موكشا، الإمام الشافعي، دنيا، نافذة على العال، أحلام في البوابة، أولاد الأكابر، ما يبقى غير الحب، نسر الشرق، أبو حنيفة النعمان، كلام رجالة، الإمام ابن حزم، عصر الأئمة، المال والبنون، بيوت في المدينة، حافة الهاوية، رأفت الهجان، كنوز لا تضيع، ليلة هروب، حبيبي الذي لا أعرفه، محاكمة الجيل، إفرض مسرحية، الزوجة أول، الزنكلوني، وكسبنا القضية، حادي بادي، سبعه وجوة للحقيقة، حياتنا، طريق النور، الإمام الترمذي، الحب والطوفان، بيت الجمالية، دع كل شئ لشلبي، سيف اليقين، الطاحونة، القرار، الطير المسافر، البحث عن سراب.

أفلام: جدعان الحلمية، وزير في الجبن، نوع آخر من الجنون، لحظة خطر، قسمة ونصيب، الطقم المدهب، أحلام مشروعة، ضحية حب، قبل الوصول لسن الانتحار، بنات حارتنا، مدام شلاطة، من فضلك واحسانك، كل شيء قبل أن ينتهي العمر، تحت السطح الهادي، سترك يارب، آباء وأبناء، الطائرة المفقودة، نقولك ولا تزعلش، منتهى العطف، الحب في غرفة الإنعاش، آسف للإزعاج.

المسرحيات: سي علي وتابعه قفة، الملك هو الملك، لولي، الدخان، رضا، الرحمة المهداة.

سهرات تلفزيونية: الماسات الخضراء، نجم العائلة، كبرياء وعاطفة، كده لا كده آه، بين الفقه والجمال والسياسة، الجعران، سارق أفكاري، الخاتم، ثم تأتي الحقيقة محزنة، الأيام الخضراء، وتقبلي حبي واعتذاري، جمعية الرفق بالإنسان، الحب في ليلة حب، محاكمة في الزمن الضائع.

حياة فايزة كمال الفنية

بدأت مشوارها الفني وهي في السنة الأولى بالمعهد فشاركت في مسلسل تاريخي حمل اسم العدل والتفاح أمام مديحة كامل وعبد الله غيث، ثم توالت أعمالها الفنية والأدوار التي يعرضها عليها المخرجين فقدمت مع المخرج سامي محمد علي بمسلسل وتاه الطريق وظهرت في فيلم الطائرة المفقودة، إلى أن قررت العودة إلى مصر لتبدأ مشوارها الفني في الثمانينات.