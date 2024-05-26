رامي عياش يحيي حفلا أسطوريا في باريس

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا البوب ستار رامي عياش سماء باريس بحفل أسطوري في Casino de Paris، حيث حضر أكثر من 2000 شخص ليعيشوا تجربة موسيقية فريدة. توافد عشاقه من مختلف أنحاء العالم للإستمتاع بأدائه المميز، برفقة اوركسترا موسيقية.

تفاصيل الحفل



نشر رامي فيديو على خاصية الإستوري بحسابه على موقع انستجرام من الحفل يظهر تفاعل الجمهور معه، وكانت أجواء من الحماس والطاقة الإيجابية غمرت الحاضرين. وذلك عندما اعتلى رامي المسرح بالبدلة البيضاء التي صممت خصيصًا له من توقيع بودي ديب، هذا اللون الذي أصبح يرتبط بشكل مباشر به والذي تحول إلى تريند في عالم الموضة إتبعها العديد من نجوم الوطن العربي من بعده.



تفاعل الجمهور معه بحماس لا يوصف، مرددين أغانيه ومتعايشين كل نغمة وكل كلمة. كانت أغنيته الأخيرة "Sway" التي غناها بالعربي بمثابة لحظة مميزة، حيث أضفت لمسة ساحرة إلى الأمسية.

لم تكن تلك مجرد حفلة، بل كانت رحلة موسيقية أخذت الحاضرين عبر الزمن، مع مجموعة من أغانيه القديمة حيث تحول الجمهور إلى كورال متناغم، يغني معه بروح واحدة، مما أضفى على الليلة جوًا من الألفة والانسجام.



أظهر رامي عياش مرة أخرى براعته الفنية وقدرته الفائقة على إبهار الجماهير بصوته العذب وأدائه الساحر، مثبتًا مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي. كانت ليلة من الفرح والبهجة، تُحفر في ذاكرة كل من حضرها، لتؤكد أن رامي عياش هو نجم لا يعرف حدودًا للنجاح والإبداع.