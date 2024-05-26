بعد طلاقها من معتز مسعود.. والد حلا شيحة يكشف حقيقة زواجها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحة، حقيقة زواج ابنته الفنانة حلا شيحة، بعد طلاقها من الداعية الإسلامي معز مسعود، حيث حسم الجدل حول زواج ابنته مرة أخرى، ودخولها في قصة حب جديدة، وقال: مفيش ارتباط ولا حاجة.. آخر زيجة في حياتها كان معز مسعود ومن بعدها متجوزتش تاني، وحاليًا هي ليست مرتبطة ولا في علاقة حب.

حقيقة زواج حلا شيحة

ويأتي ذلك بعد أن أثارت حلا شيحة حالة من الجدل، حول ارتباطها بعد ظهورها الأخير في صورة عبر ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي ترتدي فيها خاتم زواج، ووضعت عليها أغنية بحبك أنا لـ عمرو دياب، مما جعل الجمهور يتكهن دخولها في قصة حب جديدة.

أحدث أعمال حلا شيحة

ومن ناحية أخرى، شاركت مؤخرا الفنانة حلا شيحة في مسلسل "امبراطورية ميم"، بطولة الفنان خالد النبوي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، إمبراطورية ميم يدور في إطار اجتماعي عائلي، حول شخصية مختار أبو المجد التي يقدمها خالد النبوي، وهو أب لـ 6 أبناء، ويدخل في صراعات معهم بسبب تفاوت الأجيال، كما يسعى نجله الأكبر الذي يجسده نور النبوي في تولي إدارة المنزل بدلًا منه، العمل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعظيم، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، ومنى زاهر، ومن سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.

آخر أعمال الفنانة حلا شيحة

وكان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة في الدراما هو مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020،كما شاركت في فيلم "الممر" الذي صدر عام 2019، وهو فيلم حربي درامي من إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني وآخرين. وقد لعبت حلا شيحة دور البطولة النسائية في الفيلم، ومن قبل ذلك، شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006، قبل أن تعتزل الفن لفترة من الوقت، وتعلن عن رغبتها في العودة للفن مؤخرًا