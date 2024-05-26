نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلادها.. سبب اعتزال عزيزة راشد الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم ميلاد الفنانة عزيزة راشد والتي ولدت في مثل هذا اليوم 26 مايو 1946.

اعتزال عزيزة راشد الفن

ارتدت الفنانة عزيزة راشد الحجاب ولكنها لم تتخذ قرار الاعتزال عن الفن والتمثيل بعدها لفترة، وصرحت بأن الحجاب ليس تغيير في الملبس فقط ولكنه تغيير في السلوك والتعامل وتصرفات الحياة، ولا بد على كل ملتزمة أن تلتزم بالزي الشرعي والإسلامي، وانعكاس الحجاب على حياتها وأعمالها، وكانت آخر أعمالها مسلسل “العار”، والذي عرض عام 2010

تحدثت عزيزة راشد عن تأثير الأمام الغزالي في حياتها وقالت سمعت من الغزالي يوما حديثا عن التصوف وبدأت أقرأ للأمام الغزالي شعرت بحنين فقمت بالتقدم إلي معهد الدراسات الإسلامية وكانت المحاضرات التي تلقيتها أولى خطواتي في رحلة الإيمان والرضا بقضاء الله.

انضمت عزيزة راشد، إلى الفريق الطلابي في معهد الدراسات الإسلامية للدراسة بين المواد الأكاديمية الصوفية والماجستير في الشريعة،وقالت في تصريحاتها إن قراءتها للإمام العزالي جعلتها تشعر بالحنين لمزيد من الدراسات الإسلامية، وكانت تلك أولى خطواتها نحو التدين والاعتزال.



نبذة عن عزيزة راشد

عزيزة أمين أحمد راشد هي ممثلة مصرية، التي كانت واحدة من أبرز وجوده الدراما والسينما المصرية خاصة في الثمانينات، ولكنها اعتزلت بشكلم فاجيء بعد دورها في مسلسل العار.

بدأت عزيزة راشد مشوارها الفني مبكرا، وخاصة على خشبة المسرح، وتزوجت المنتج المسرحي عبد القادر العايدي، وأنتج لها زوجها العديد من المسرحيات.

أعمال عزيزة راشد

أعمال عزيزة راشد السينمائية



شاركت عزيزة راشد في عدد من الأعمال ومنها: الأصابع الثلاثة، شي في صدري، من البيت للمدرسة، كلمة شرف، شي من الحب، لعنةأمرآة، الفاتنة والصعلوك، الأنثى والذئاب، شهيرة، وغيرهم من الأعمال.

أعمال عزيزة راشد الدرامية



قدمت عدد كبير من الاعمال الدرامية ومن أبرزها: العار، ريا وسكينة، الحقيقة والسراب، ليالي الحلمية، الف ليلة وليلة، أبناء في العاصفة،نوادر العرب وغيرها من الأعمال التي قدمتها.