نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع إيرادات فيلم "Kingdom of the Planet of the Apes" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير نشرته صحيفة فاريتي عن تراجع إيرادات فيلم الحركة والفانتازيا "Kingdom of the Planet of the Apes" إلى النصف، بعد أن حقق 3.4 مليون دولار يوم الجمعة الماضية محليًا. هذا التراجع وضعه في المركز الرابع في ترتيب شباك التذاكر بإجمالي 125 مليون دولار محليًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 50% عن إيرادات الأسبوع الماضي التي بلغت 6.8 مليون دولار.

أداء الفيلم في شباك التذاكر



سبق أن حقق فيلم "Kingdom of the Planet of the Apes" 50 مليون دولار في افتتاحيته المحلية بعد عرضه في 3700 صالة عرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

مقارنة مع الأجزاء السابقة

تعتبر مبيعات التذاكر هذه متساوية تقريبًا مع اثنتين من الأجزاء الثلاثة السابقة في امتياز "Planet of the Apes" الذي تم إعادة تشغيله في القرن العشرين:

1. **"War for the Planet of the Apes"** (2017): افتتح بمبلغ 56.2 مليون دولار.



2. **"Rise of the Planet of the Apes"** (2011): افتتح بمبلغ مشابه.



3. **"Dawn of the Planet of the Apes"** (2014): حقق أفضل رقم في السلسلة بإيرادات بلغت 72 مليون دولار في افتتاحيته، بينما حقق 54.8 مليون دولار في الأسبوع الأول من عرضه.