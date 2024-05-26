تعرف مواعيد وقنوات عرض مسلسل اللعبة 3

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أحمد جودة - القاهرة - يعرض حلقات مسلسل اللعبة الموسم الثالث، على شاشة قناة MBC مصر، بطولة النجمان هشام ماجد وشيكو، الجزء الثالث من اللعبة يحمل العديد من المفاجآت ويشهد وجود نجوم جدد، نتعب ونجتهد على كل أعمالنا بالطريقة نفسها، لكن سر اللعبة يكمن في أنه عمل حقق تفاعلًا من قبل الجمهور، إذ أن الناس تتعامل معه وكأنه مباراة يشجعون فيها فريقًا على حساب آخر.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل اللعبة 3

يعرض مسلسل اللعبة 3 من بطولة هشام ماجد، وشيكو، يوميا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 7 مساء، عبر شاشة MBC مصر.

أبطال مسلسل اللعبة 3

مسلسل «اللعبة – اللعب مع الكبار» تأليف سعد والي، إخراج مُعتز التوني. إنتاج أمير شوقي، بطولة هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، وآخرين.

قصة مسلسل اللعبة الجزء الثالث

تدور أحداث مسلسل اللعب الجزء الثالث حول الصديقان مازو ووسيم في رحلة يحاولان خلالها لاجتياز التحديات الجديدة ومحاولة الفوز في الليفل الأصعب بمساعدة فريقيهما، والتغلب على العقبات التي ستكون في طريقهما في كل خطوة، وتلاحقهما من كل حدب وصوب، وتهدد حياتهما وحياة عائلتيهما. وبعد انتهاء أول المهمات بسلام، تفاجئهما اللعبة بأمور دقيقة وغير متوقعة.

هشام ماجد يكشف أسباب نجاح حلقات مسلسل اللعبة3

ومن ناحية اخري،أكد هشام ماجد: «الجزء الثالث من اللعبة يحمل العديد من المفاجآت ويشهد وجود نجوم جدد، نتعب ونجتهد على كل أعمالنا بالطريقة نفسها، لكن سر اللعبة يكمن في أنه عمل حقق تفاعلًا من قبل الجمهور، إذ أن الناس تتعامل معه وكأنه مباراة يشجعون فيها فريقًا على حساب آخر، بدءًا من النص لأنه مكتوب بطريقة ممتازة،مرورًا بمشاركة ممثلين كوميديين كبار، ومخرج كوميديان بالفطرة، كواليس العمل ممتوعة، صرنا بمثابة عائلة وكل ممثل صاحب فضل في أن اللعبة حقق كل هذا النجاح، تحت قيادة المخرج معتز التوني".

تفاصيل مسلسل اللعبة 3

وبدأت أحداث الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" بخروج "مازو" و"وسيم" من السجن ومحاولتهما تجميع الفريق من جديد، ويبدآ التحديات، لكن اللعبة هذه المرة مختلفة، الخاسر لا بد أن ينفذ عقاب كذلك التحديات زادت صعوبة، ومع الجزء الثالث الذي يحمل اسم "اللعب مع الكبار" ينضم نجوم جدد منهم الفنان محمود حافظ ويجسد دور "رزق أبو الجمايل" الذي ينضم لفريق "مازو" ويتسبب في خسارته، أما "شويكار" عارفة عبد الرسول و"بسيوني" سامي مغاوري، فتنتهي علاقتهما بالطلاق ويتسببا في خسارة فريق "وسيم" أكثر من مرة.