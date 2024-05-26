نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الحكم بالبراءة.. تعرف على مشكلة انتصار مع السايس كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكمها النهائي في قضية الممثلة المصرية انتصار، المتهمة فيها بتقديم بلاغ كاذب وسب وقذف سايس أثناء ركنها السيارة في منطقة "جاردن سيتي".





الحكم النهائي

قضت المحكمة ببراءة الفنانة المصرية نهائيًا في القضية. وكان إيهاب عبد الرحيم المحامي، بصفته وكيلًا عن سعد إبراهيم سعد الذي يعمل "سايسا"، قد أقام دعوى جنحة مباشرة ضد انتصار، وطالبها بتعويض مؤقت قدره 20 ألف جنيه.





ذكر المحامي في الدعوى، أن انتصار تستغل مجال عملها بالفن كممثلة، في التنكيل بالضعفاء والتهديد والوعيد، لكل من لا يطيع أوامرها، بتقديم البلاغات الكيدية والاتهامات الملفقة لفرض سطوتها، وجبروتها على الضعفاء من الناس.





أوراق دعوى "السايس"

أشارت أوراق دعوى "السايس" إلى أن انتصار حررت العديد من المحاضر الكيدية الملفقة الكاذبة ضد كثير من الضعفاء في منطقة جاردن سيتي التي تسكن فيها، ولم يسلم من بلاغاتها حتى حارس العقار الخاص بها.





بداية أزمة انتصار مع السايس

بدأت الواقعة بعد تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من الفنانة أفادت فيه بتعرضها للسب والقذف على يد سايس أثناء ركنها سيارتها في منطقة "جاردن سيتي" بقصر النيل، وادعت أن السايس تعدى عليها بالسب ومنعها من ركن السيارة. حيث توصلت التحريات إلى كذب رواية الفنانة؛ مما دفع محامي السايس لإقامة دعوى ضدها بتهمة البلاغ الكاذب والتنمر على موكله.





مشاركات انتصار في موسم رمضان 2024

تألقت الفنانة انتصار بموسم رمضان 2024 من خلال مشاركتها في ثلاث أعمال درامية وهم: "أشغال شقة"، "المعلم"، و"أعلى نسبة مشاهدة".





مسلسل "أشغال شقة"

تدور أحداث "أشغال شقة" في تناول درامي طريف لأجواء العائلات المصرية وتعاملها اليومي مع مُساعدات المنزل. يقع النجمان هشام ماجد وأسماء أبو اليزيد في مواقف كثيرة بعضها ساخر وبعضها مأساوي في المُسلسل الكوميدي "أشغال شقة" الذي يُعرض حصريًا على شاشة "MBC مصر" في رمضان.





تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع مُساعدات المنزل مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيب وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.





المسلسل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، انتصار، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.





مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث المسلسل حول قصة حقيقية عن شيماء؛ فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع "تيك توك"، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة. يناقش المسلسل فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في المجتمع، ويتكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية بعد الانتهاء من تصويره، وهو من إخراج ياسمين علي.





مسلسل "المعلم"

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، طارق النهري، من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.