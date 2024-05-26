نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم شقو ليلة أمس بجميع دور العرض السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد فيلم شقو بطولة النجم عمرو يوسف أمس السبت إيرادات بلغت 270 ألف جنيه، في دور العرض السينمائية المختلفة.

وكان قد حقق فيلم "شقو" إيرادات مذهلة متصدرًا قائمة الأفلام.

الفيلم بطولة عمر يوسف، دينا الشربيني، يسرا، أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وحقق إيرادات اكثر من ٧٠ مليون جنيه مصري في جميع دور العرض بمصر.





عبر الفنان عمرو يوسف عن سعادته البالغة بنجاح فيلمه الجديد "شقو"، مشيرًا إلى أن التحضيرات للفيلم استمرت منذ عام 2021 حتى إطلاقه في 2024.









أوضح يوسف أن التأخير في عرض الفيلم كان بسبب الجهود الكبيرة المبذولة لضمان تقديم عمل يليق بتوقعات الجمهور، وذلك لاحتوائه على مزيج من مشاهد الأكشن، الرومانسية، والدراما.





أحداث فيلم شقو





تقع أحداث "شقو" ضمن إطار أكشن تشويقي، حيث يتورط صديقان خارجان على القانون في سلسلة من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.





تفاصيل فيلم شقو





الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، ويضم مجموعة مميزة من الفنانين بما في ذلك محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، ويسرا.





يُذكر أن هذا الفيلم يمثل أول تعاون بين محمد ممدوح، عمرو يوسف، وأمينة خليل منذ تقديمهم لمسلسل "جراند أوتيل" في رمضان 2016، الذي لاقى استحسانًا كبيرًا ونجاحًا جماهيريًا واسعًا في العالم العربي.