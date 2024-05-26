نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية إفريقيا المحسومة لهشام جمال ومسلم تحقق مليون مشاهده وتصل لتريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت أغنيه إفريقيا المحسومة التي تم طرحها أمس بمناسبة تحقيق النادي الاهلي المصري بطوله دوري الأبطال الافريقيه للمره 12 في تاريخه مليون مشاهده في أقل من ١٢ ساعة منذ طرحها أمس بعد انتهاء المباراه بفوز النادي الأهلي.

وتم طرح الأغنية على موقع اليوتيوب احتفالا مع الجماهير بالإنجاز التاريخي وهي غناء هشام جمال ومسلم وخالد وكلمات خالد علي، مهندس صوت نادر سليمان واخراج عمر الموجي.

آخر أعمال هشام جمال

كانت آخر أعمال هشام جمال الغنائية، دويتو بعنوان “أمور بسيطة”، مع الفنانة ليلى زاهر، بعد إعلان خطبتهما رسميًا، مستخدمين تقنية الذكاء الصناعي، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان وإخراج هشام جمال، وتوزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، انتاج روزناما ريكوردز.

كلمات أغنية بسيطة مكتوبة

شايف رايحين أنا وأنتي على فين ومش متفائل

خايف أوي أكون قاري اللي جاي صح

ونكون هنعيش في مشاكل

بكلمك بفهمك أن اللي بينا أكيد هاممني

بشهدك بتهددي وتبعدي ودايما تقولي

مش فاهمني وتعندي

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض

تعالي نسيبنا من النكد ده أنتي السند

هو إحنا مش كان بينا وعد

خايفة بعدين نخسر بعض إحنا الاتنين

أنا مش متفائلة

وبحاول فعلا أكون وقت ما يحصل

أي مشاكل هادية وعاقلة

متأثرة متوترة تفكيري في

موضوعنا مخليني متغيرة

يا ترى مقصرة وبقول هل ممكن يوم يسيبني يا ترى

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض

ليه بينا سد شيل أي سد

تعالي نتعاتب بصراحة وقول بجد

كان نفسي أقولك واقنعك

بس أنا هسكت واسمعك هتقولي إيه

لا مش هتسكت هتقولي ليه

خايف كلامي يوجعك وأبقي

بإيدي بضيعك بتعاندي ليه

العند ده بسبب إننا محتاجة

أعيش مطمنة وأنا لسه خايفة

اسف لخوفك وأنتي عارفة

مش كل حاجة للأسف ينفع يصلحها اسف

معلش اسفة

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض

ليه بينا سد شيل أي سد

ده أنتي هو إحنا مش كان بينا وعد

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض

تعالي نسيبنا من النكد ده أنتي السند

هو إحنا مش كان بينا وعد