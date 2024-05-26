انت الأن تتابع خبر الجمهور ينتظر عرض مسلسل مفترق طرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق الدراما متابعة مسلسل "مفترق طرق" والذي يجمع هند صبري، وإياد نصار، وماجد المصري، حيث سيبدأ عرضه اعتباراً من الثاني من شهر يونيو (حزيران) المقبل.



وشوّقت منصة شاهد الجمهور لاستقبال النجمة هند صبري وإياد نصار وماجد المصري في مسلسلهم الجديد "مفترق طرق" ضمن موسمها الصيفي لعام 2024.



ويعرض المسلسل ضمن موسم العروض الصيفية لمنصة "شاهد"، إذ شوقت المنصة التفاعلية الجمهور لعرض المسلسل، بعبارة "في طرق عبارة عن مغامرة.. وفي مغامرة ممكن تكون نهاية لطريق جميل"، و "أحيانًا النهايات بداية لطريق جديد أهم من اللي فات، وكل طريق وليه حكايته".

ويأتي المسلسل بعد غياب هند صبري عن الدراما التلفزيونية لمدة عامين تقريبًا، بعد آخر أعمالها "البحث عن علا" الذي عرض في عام 2022.



فيما شارك كل من الفنانين ماجد المصري وإياد نصار في بطولة مسلسلين مختلفين خلال موسم دراما رمضان 2024.



وبرز المصري في بطولة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، ونصار شارك في بطولة مسلسل "صلة رحم".



يشار إلى أن مسلسل "مفترق طرق" كان يحمل اسم "وش الريح"، وهو مأخوذ عن العمل الأمريكي الشهير "The Good Wife"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال 7 مواسم عرضت بين عامي 2009 و 2015 .