انت الأن تتابع خبر ما حقيقة حمل الفنانة ماريتا الحلاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات جديدة حول حمل الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، وذلك عقب أحدث ظهور جمعها مع والدها الفنان عاصي الحلاني.



وخضعت ماريتا

لجسلة تصوير إلى جانب والدها، لصالح مجلة Hello بالعربية، ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي استدارة بطن ماريتا؛ ما أثار تساؤلاتهم حول حقيقة حملها بطفلها الأول من زوجها كميل أبي خليل.

وأكَّد الكثيرون

إلى أن ماريتا تعدت الأشهر الأولى من الحمل، إذا بدا واضحًا تكور بطنها وزيادة وزنها لدى ارتدائها فستانًا أبيض قصيرًا، جاء بقصة ضيقة لإبراز منحنيات جسدها.

وكتبت إحدى المتابعات:

(تهبل ماشاء الله ، أيوه مرة واضح أنها حامل. وأضافت ثانية: واضح حامل أكيد. وعلَّقت ثالثة: واضح الكروشة).

ولم تعلق ماريتا على خبر حملها إلى الآن، رغم أنها نفت سابقًا الأخبار ذاتها، مؤكدةً أنها ستعلن الأخبار السعيدة لجمهورها في حال كانت حقيقية.

وصرَّحت في أحد اللقاءات: