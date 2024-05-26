القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم عمرو دياب في حملة ترويجية جديدة لصالح إحدى شركات المياه الغازية، وطرح أغنية بعنوان "جديد في جديد"، ورصدت الأغنية تطور موسيقى عمرو دياب على مدار أكثر من 25 عاما، بداية من سنة 1996 وحتى الآن.

تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة "جديد في جديد"

ترصد الأغنية التطورات في شكل موسيقى عمرو دياب بداية من التسعينات وحتى وقتنا الحالي حيث تطورت مقطوعات الموسيقى في الأغنية وفقا للزمن بداية من الفلامنكو مرورا باللاتين بوب والـآر إن بي وصولا إلى المقسوم.

أحدث حفلات عمرو دياب

ومن ناحية اخري، يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا في بيروت يوم 15 يونيو المقبل، ايضا يحيي حفلا غنائيا يوم 18 يونيو في دبي، وأحيا حفلا غنائيا في البحرين بعد غياب 16 عاما عن جمهوره هناك، أقيم الحفل على مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية المنامة، وسط حضور جماهيري كبير بعدما نفدت كل تذاكر الحفل فور طرحها.

آخر أعمال عمرو دياب

وكان آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هو ألبومه الجديد «مكانك»، وعدده 12 أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات، واخر أغنية “معنويات مرتفعة ”.

كلمات اغنية معنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

عيشة زمان زمان

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

مافيش خلاص حد له حاجة عندي

مافيش من العين دي ومن العين دي

دا مافيش خلاص حد له حاجة عندي

ما يعرفوش قلبتي أنا وعندي

أنا فقت أنا أنا فقت أنا

أنا فقت وهرد الصفعة

المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

كلامي ويا اللي يكلمني

وسعادتي ويا اللي يطمني

أنا كنت صابر وملصمني

ناقصني كام زقة ودفعة

البال خلاص رايق ومكبر

واللي يضايقني بسيبه ولا أعبر

أنا فوق دا كله ومزاجي أكبر

من حظي هاخد كام دفعة

مافيش خلاص حد له حاجة عندي

مافيش من العين دي ومن العين دي

دا مافيش خلاص حد له حاجة عندي

مافيش من العين دي ومن العين دي

ما يعرفوش قلبتي أنا وعندي

أنا فقت أنا أنا فقت أنا

أنا فقت وهرد الصفعة