نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. لقطات من فيلم ولاد رزق 3 والعرض في عيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الجهة المنتجة لفيلم ولاد رزق 3 بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وسيد رجب وكريم قاسم، العمل من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

لقطات من فيلم ولاد رزق 3

لقطات بعض الصور لـ أبطال فيلم ولاد رزق 3 من داخل كواليس العمل، وذلك قبل طرحه في السينمات بموسم عيد الأضحى المقبل، تصدر النجوم الصور الدعائية للعمل وهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين وسيد رجب.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

إيرادات الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث تم عرض الجزء الأول في عام 2015 وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى عام 2019 وتخطت ايراداته حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للايرادات في تاريخ السينما المصرية بعد "كيرة والجن" الذى حقق 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" الذى حصد 104 ملايين جنيه.

أبطال فيلم ولاد رزق 2

"ولاد رزق" الجزء الثانى قام ببطولته بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين وندا موسى وسيد رجب، ومن نجوم الجزء الثانى خالد الصاوى وباسم سمرة وظهر في الجزء الثانى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.