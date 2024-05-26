هكذا احتفل الفنان محمد رضوان بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان محمد رضوان بعيد ميلاده، حيث شارك صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر محمد رضوان في الصورة مرتديا بدلة سوداء عبر إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "عيد ميلادي".





أعمال محمد رضوان



وعلى صعيد آخر، يواصل محمد رضوان في الفترة الحالية، تصوير فيلمه الجديد محو أمنية، بطولة مصطفى خاطر، ومسلسل السرداب بطولة أحمد حاتم ورانيا يوسف، ومسلسل دون مقابل، بطولة هاني رمزي.



فيلم اتنين X واحد





يواصل الفنان محمد رضوان تصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم “اتنين X واحد”، بعدما كان قد حصل على أجازة بسبب انشغاله بتصوير فيلم "ؤوكي الغلابة"، والفيلم يقوم ببطولته محمد ثروت وسامح حسين،سهر الصايغ ومحمد جمعة، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبدالعال، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.





آخر أعمال محمد رضوان السينمائية

ويذكر أن آخر، الفنان محمد رضوان، شارك مؤخرًا في فيلم “الإسكندراني”، بطولة أحمد العوضي، وشاركه في العمل كل من زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ وآخرون من النجوم، وهو من إخراج خالد يوسف.



ويعرض للفنان محمد رضوان، حاليًا بالسينمات فيلم “ع الماشي”، وهو من إخراج محمد الخبيري، وبطولة كريم عفيفي، اية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، حجاج عبد العظيم، وآخرون من النجوم.



آخر أعمال محمد رضوان الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رضوان الدرامية مسلسل بـ 100 راجل، بطولة سمية الخشاب، تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت وشارك في العمل كل من محمد القس، محمود عبدالمغني، سماء إبراهيم وآخرين.