نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على سجادة مهرجان كان السينمائي.. النجوم يرفعون علم "فلسطين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على مدار 7 أشهر متواصلة، لم ننسى القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يتعرضوا إليها أشقائنا في قطاع غزة، والدمار الشامل الذي لحق بها.

يواصل نجوم الفن في جميع أرجاء العالم على دعم الشعب الفلسطيني ووضح ذلك من خلال فعاليات مهرجان كان، والتى كانت بمثابة انتفاضة، خاصة لأبطاله على السجادة الحمراء فى دورته الـ 77 وبطرق مبتكرة غير مباشرة.

فكانت البداية مع الفنان الأردنى منذر رياحنة والذي خطف الأنظار إليه برفعه لعلم فلسطين، وقام الجمهور بالتصفيق الحار كرد فعل على رفع العلم، أثناء مشاركته فى مشاهدة فيلمه «إلى أرض مجهولة»،وعلق في تصريحات لهأن هذا الأمر أقل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية وتوصيل أحقيتهم بالأرض حول العالم.

أما النجمة الأسترالية كيت بلانشيت وسفيرة النوايا الحسنة لدى وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقامت بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء فى مهرجان كان السينمائي بفستان مميز ظهر خلاله العلم الفلسطيني.

كما تألقت الفنانة الفرنسية باسكال كان، فى لفت الأنظار بقوة لدعمها للقضية الفلسطينية من خلال ظهورها مرتدية فستانًا يحمل كلمة فلسطين باللغة الغربية، ووضعت قلبًا على حرف النون.

وأخيرًأ ظهر الممثل الأسترالي غاي بيرس، مرتديًا بدلة عليها دبوس يحمل العلم الفلسطيني، والذى يعلن من خلاله دعمه القوي للقضية الفلسطينية، خلال وصوله على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.