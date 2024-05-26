نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 يوليو المقبل.. أصالة تحيى حفلًا غنائيًا فى تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحيى النجمة أصالة حفلا غنائيًا في إسطنبول بتركيا يوم 13 شهر يوليو المقبل، تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

أحدث أعمال أصالة

ومن ناحية اخري، طرحت أصالة مؤخرًا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صندوق" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

اخر اعمال أصالة نصري

وكان اخر اعمال أصالة نصري هي أغنية «سبب فرحتي»، التي غنتها بالمشاركة مع الفنان أحمد سعد، وحققت أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وايضا اغنية "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

كلمات اغنية "جنة الحب"

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

وصلك حياة وقطعة الوصل تابوت

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

وصلك حياة وقطعة الوصل تابوت

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

تعال نبني جنة الحب بسكوت

واسكنك ما بين ذاتي وذاتي

(تعال نبني جنة الحب بسكوت (تعال

واسكنك ما بين ذاتي وذاتي

طول العمر خليك معي صورة وصوت

لا تطري الفرقه وتفرح عداتي

(قال الفراق وقلت لا تطري الموت (لا تطري الموت

(ما ودي أسمع غير كلمة حياتي (حياتي

همسك حكاية سحر من وحي هاروت

صب الحديث بمسمعي يا غناتي

خل الزهر في مبسمك ينثر التوت

عذب الحكي واصوغ منه أغنياتي

يا اللي جمالك بالتفاصيل منعوت

حققت لي بالعمر كل أمنياتي

(يا اللي جمالك بالتفاصيل منعوت (يا اللي جمالك

حققت لي بالعمر كل أمنياتي

أنا دريت إني بمحبتك مبخوت

وألقيت في ساحل عيونك عصاتي

(قال الفراق وقلت لا تطري الموت (قال الفراق

(ما ودي أسمع غير كلمة حياتي (حياتي

