لطفي لبيب عن اعتزاله الفن: 'كلكم نظر مين هيشغل ممثل طاير نصه'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان لطفي لبيب عن أخبار اعتزاله الفن بعد ابتعاده فترة طويلة عن التمثيل، مشيرًا إلى أن حالته الصحية هي التي أجبرته على هذا.

وقال لطفي لبيب خلال استضافته في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2: "المتساءلين عن خبر اعتزالي الفن، كلكم نظر، من سيطلب ممثل فقد نصفه".

وتابع لطفي لبيب: "أنا قانع وراضي بما أنا عليه حاليًا، وراضي بنسبة 100%، وسعيد لأنني قدمت أعمال كثيرة، فأنا قدمت 380 عمل فني و150 فيلم".

واختتم لطفي لبيب حديثه، بتهنئة خاصة للنادي الأهلي ونادي الزمالك، بعد فوزهما بمبارايات الكونفدراليا وإفريقيا خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه يشجع النادي الأهلي.