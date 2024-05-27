نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد رمضان يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم النجم محمد رمضان تريند محركات بحث جوجل، وذلك بعد تقديمه فقرته الغنائية قبل بداية مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، أمس السبت.

وتداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو، توثق قيام جمهور الأهلي، بإعطاء ظهورهم.

أعمال ينتظرها محمد رمضان



وعلى صعيد آخر، ينتظر النجم محمد رمضان طرح أحدث أعماله الفنية الذي يحمل اسم أسد أسود، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.

وفي وقت سابق شاركت الشركة المنتجة البوستر الدعائي لفيلم أسد أسود، بطولة الفنان محمد رمضان إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

ظهر الفنان محمد رمضان على البوستر الدعائي للفيلم، وهو يرتدي ملابس تاريخية، ويبدو أن العمل يدور في إطار زمني قديم.

آخر أعمال محمد رمضان



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد رمضان فيلم هارلي، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي،

والفيلم من بطولة الفنان محمد رمضان وشاركه البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك.