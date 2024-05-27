نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... جنا عمرو بطلة "خطة جيمي" تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت جنا عمرو تريند محركات بحث جوجل، احتفالًا بتخرجها من المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشاركت جنا عمرو جمهورها بصور لها من حفل تخرجها، حيث تدرس في إحدى المدارس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحمل الجنسية الأمريكية أيضا.



وكتبت جنا عمرو تعليقا على الصور والفيديو لتوجه الشكر لوالديها وكل أصدقائها الذين حرصوا على دعمها طوال فترة دراستها في الخارج، ورغم البعد والمسافة بينهم لكنهم كانوا دائما بجانبها.



ولم تنس جنا عمرو أهالي غزة وقالت إنها بالرغم من فرحتها بتخرجها لكن ما أن تم استخدام الألعاب النارية تذكرت ما يعانيه أهالي غزة خلال الحرب.



تعليقات الجمهور على منشور جنا عمرو



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



معلومات لا تعرفها عن جنا عمرو

وجنا عمرو مواليد 10 يونيو 2005، اكتشفها المخرج أكرم فريد، أثناء مشاركتها في برنامج "ستار صغار" وكان يعرض على قناة "أبو ظبي"، بدأت التمثيل عام 2010 أي وهي في عمر 5 سنوات.

في عام 2011 وهي في عمر 6 قدمت برنامج "اللية مع جنا" عبر قناة الحياة واستضافت فيه عدد من النجوم منهم رامز جلال وأحمد السعدني وصلاح عبد الله ومها أحمد وحمادة هلال.

وبعدها شاركت في بطولة عدد من الأفلام السينمائية منها "سامي أكسيد الكربون" مع هاني رمزي عام 2011، و"مستر أند ميسز عويس" مع حمادة هلال وفيلم "حصل خير" عام 2012، فيلم "توم وجيري" عام 2013، و"خطة جيمي" عام 2014.

آخر أعمال جنا عمرو

وغابت عن التمثيل منذ 7 سنوات، وكان آخر عمل شاركت فيه فيلم "فوبيا" عام 2017، مع عمرو رمزي وراندا البحيري وميرهان حسين وأحمد راتب من تأليف خالد الشيباني وإخراج إبرام نشأت.