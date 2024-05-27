نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أصالة تحيي حفلا غنائيا ضخما في تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة أصالة لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ومن المقرر إقامتها في إسطنبول بتركيا الشهر المقبل تحديدا يوم السبت الموافق 13 يوليو.

ومن المقرر أن تقدم أصالة مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "فوق، سبب فرحتي، جابوا سيرته، غلبان، اللي مضايق يفارق، بنت أكابر".

مسلسل مليحة

ويذكر ان أصالة طرحت أغنية بعنوان "أصحاب الارض" وهي تتر مسلسل "مليحة" التي تم عرضة في السباق الرمضاني المقبل، والتي إستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

أغنية أصحاب الأرض

ومن المعروف ان أغنية "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطيني، وهي من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.