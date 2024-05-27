نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم نانسي صلاح ورانيا منصور وشريف سلامة.. نجوم الفن في حفل الموسيقار عمر خيرت بـ قصر عابدين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على حضور احتفالية الموسيقار عمر خيرت، المقامة حاليًا بـ قصر عابدين، حيث شاركت "نانسي" جمهورها بصور من الحفل من خلال الستوري الخاص بها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



أبرز الحاضرين في حفل عمر خيرت بقصر عابدين



وكان من أبرز الحاضرين للحفل، الإعلامية سهير جودة،بوسي شلبي، والفنانين: هشام عباس، شريف سلامة وداليا مصطفى، رانيا منصور ونورهان منصور، أحمد زاهر، نانسي صلاح، محمد أنور، والهام شاهين، وغيرهم.

موعد حفل عمر خيرت في قصر عابدين



وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة المنظمة لاحتفالية الموسيقار عمر خيرت، تحت عنوان 40 سنة عمر خيرت، إحيائها حفلا ضخما إضافيا بناءً على طلب الجمهور، بقصر عابدين، يوم الجمعة، ويُعد هذا الحفل تكريمًا لمشوار الموسيقار عمر خيرت، الفني العريق، واحتفالًا بمسيرته الطويلة وعطائه الفني والموسيقي لمصر والوطن العربي، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويأتي الحفل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، فيما طرحت التذاكر الخاصة بالحفل عبر موقع تيكيتس مارشيه، متضمنة عدة فئات.