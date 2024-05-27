هلا رشدي تحيي حفل ختام الدورة الـ 12 لمهرجان إبداع لشباب الجامعات



القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة هلا رشدي في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها من خلال حفل ختام مهرجان إبداع لشباب الجامعات بدورته الـ 12.



وقالت هلا رشدي، في كلمتها على مسرح مهرجان إبداع لشباب الجامعات: أنا طالبة في جامعة القاهرة تجارة إنجليزي، عمري ما جربت أدخل مسرح الجامعة أو أحاول أغني عليه، كان عندي مشاكل، لكن لو على أيامنا كان مهرجان إبداع كنت هتشجع، بترعش من عظمة المكان.

أبرز الحاضرين ب حفل ختام الدورة الـ 12 لمهرجان إبداع لشباب الجامعات



وحضر حفل ختام مهرجان إبداع، كل من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومجموعة من رؤساء الجامعات، والإعلامية منى الشاذلي، والفنانون: محمود حميدة، وعمرو عبد الجليل، وسامي مغاوري، وسامح الصريطي، ومحمود الحديني، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وتضمن حفل ختام مهرجان إبداع لشباب الجامعات، فقرات موسيقية وغنائية وفقرات استعراضية لطلاب الجامعات الفائزين والمتميزين في المهرجان، ويتم تكريم الفائزين من مختلف مجالات المهرجان في نهاية الحفل.

آخر أعمال الفنانة هلا رشدي



والجدير بالذكر آخر أعمال هلا رشدي أغنية “الخير والبركة”، والتي تعاونت فيها مع الفنان محمد الحلو. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.