نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من سيرين عبد النور بعد التنمر على هيفاء وهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة سيرين عبد النور على أزمة التنمر التي تعرضت لها هيفاء وهبي بعد ظهورها في مهرجان كان من خلال تصريحات تليفزيونية

قالت سيرين عبد النور:'يوصلوا لـ ربع جمال هيفاء، مش هقول نص لأنهم مش هيعرفوا، يوصلوا بس لـ ربع جمالها وبعدين يتكلموا، هي امرأة جميلة وأنيقة ومهضومة، حلوة بكل أوقاتها.

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي تريند محرك البحث جوجل ومحركات البحث مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بعد نشر إطلالتها في مهرجان “ كان السينمائى” وانهالت عليه التعليقات من رواد السوشيال ميديا صورها معلقين عليها “ العجز بان عليكي ” وكتب الآخر “ مهما تشدي في ملامح وشك هيبان الكبر عليكي” وآخرين أشادوا بإطلالتها.

من جانب آخر كانت آخر النجمة هيفا وهبى أغنية “ يا نحلة” التي طرحتها فى الفترة الأخيرة .