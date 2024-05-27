نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين أبرز حضور حفل عمر خيرت بقصر عابدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت الفنانة إلهام شاهين حفل الموسيقار عمر خيرت بقصر عابدين أمس ونشرت مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتبت إلهام شاهين:'حفل المايسترو عمر خيرت بقصر عابدين الآن.. وعزف موسيقى تتر أجمل مسلسلاتى التى أعتز بها.. مسألة مبدأ .. كان أول إخراج تليفزيونى للمخرج الكبير خيرى بشارة.. ومن تأليف محمد صفاء عامر.. أغنية التتر غناها الرائع على الحجار.. أجمل مسلسلات وأجمل ذكريات مع فن له قيمه وأثر وهدف ورساله ومتعه.. كان فعلا زمن جميل.



احتفلت الفنانة إلهام شاهين بفوز المنتخب الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وشاركت إلهام جمهورها بصورة أبطال الأهلي،عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها :"مبروووك للأهلى بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر... دايما رافعين رأس مصر ومشرفينا... فرحتونا".