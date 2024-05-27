تعرف على موعد طرح أغنية "يا ويل حالي" لـ هاني شاكر

القاهرة - محمد ابراهيم -

انتهى النجم هاني شاكر من تسجيل أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "يا ويل حالى" والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.



تفاصيل أغنية" يا ويل حالى"

والأغنية من كلمات الشاعرة راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودى نعوم.

تعرف على موعد حفل هاني شاكر في لبنان

وعلى صعيد آخر، يستعد هانى شاكر لإحياء حفل غنائي في بيروت يوم 5 يوليو الشهر المقبل، ويشارك فى الحفل الفنان مروان خوري، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال هاني شاكر



والجدير بالذكر آخر أعمال هاني شاكر أغنية انسى اللي خان، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي:إنسى اللي خان وإفرح وسيب حزنك بعيد أصل اللي خان ده وهو بيخون كان سعيد

إنسى اللي خان وإفرح وسيب حزنك بعيد أصل اللي خان ده وهو بيخون كان سعيد

مترجعوش مهما إعتذر مترجعوش مهما ندم

جرح الخيانة ميتنسيش مهما قدم

طول ما إنت شايفه حتفتكر



وبسبب من غير سبب جرحك هيصحى من جديد في حاجة ضاعت ضيعت كل الحاجات في آها صرخت فجرت كل الآهات

في حاجة ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجرت كل الآهات

بتحبه يبقى رجعه أنا لو مكانك أودعه

أنا لو مكانك أضيعه وأذوقه نفس الألم

أنا قلبي غيرك، أنا قلبي غيرك

أنا قلبي صعب جرئ عنيد

طب هو سابك هو باعك هو راح

وإنت اللي بعده عشت بين غدر وجراح

طب هو سابك هو باعك هو راح

وإنت اللي بعده عشت بين غدر وجراح

آه يا قلبي ضاع لما شبع سألته ليه لف ورجع متسيبش عطفك يهزمك أو تنخدع

طول ما إنت شايفه حتفتكر



