قبل طرحها بأيام.. تعرف علي تفاصيل أغنية "يا ويل حالي" لهاني شاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى المطرب هاني شاكر من تسجيل أحدث أغانية الجديدة التي تحمل اسم "يا ويل حالى"،ومن المقرر طرحها قريبا، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية يا ويل حالي

أغنية "يا ويل حالي" من كلمات الشاعرة راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودى نعوم.

أحدث أعمال هاني شاكر

ومن ناحية أخري، طرح هانى شاكر مؤخرًا أغنية "الهوية عربى"، والتي إستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا عبر قناته الشهيرة "يوتيوب" وجميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، وهي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.