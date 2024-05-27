نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يعلن نفاذ تذاكر حفله في البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب أحمد سعد، عن نفاذ تذاكر حفله المقبل في البحرين، والمقرر إحياؤه يوم 20 يونيو المقبل، وكشف ذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر عبر خاصية الاستوري،البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلًا: "sold out”.

آخر أعمال أحمد سعد

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية، هو طرحه مؤخرًا لأغنية "يابن المحظوظة"،من فيلم" فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة الفنان هشام ماجد، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتجاوزت مشاهداتها حاجز المليون مشاهدة.



كلمات أغنية يابن المحظوظة لـ أحمد سعد

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:يا ليل يا عين يا ليل.. يا يا عين يا ليل.. اه

كل حاجة طالعة منها حلوة زي المانجا وأحلى لا وأحلى.. العيون عاملين بلاوي في المكان توهتها ساحلة لا دي ساحلة

.. خفة ايد دم دي في كفة والدلع يا ناس في كفة.. اه دي حرفة.. بختو يا ناس اللي طال الجمال ده.. زفه زفة