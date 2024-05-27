تفاصيل شخصية محمد ثروت في فيلم "روكي الغلابة"

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد ثروت، حاليًا في فيلم "روكي الغلابة"، الذي تلعب بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، والمقرر طرحه في السينمات خلال موسم الصيف الحالي لعام 2024.

تفاصيل شخصية محمد ثروت



ويجسد الفنان محمد ثروت، خلال الأحداث دور مدير أعمال النجم محمد ممدوح، الذي يلعب شخصية ملاكم، فيما تظهر الفنانة دنيا سمير غانم بدور المدرب الخاص به.

أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة

يشارك في بطولة فيلم "روكي الغلابة" بجانب الفنانة دنيا سمير غانم العديد من النجوم أبرزهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، كما يظهر أحمد سعد كضيف شرف ضمن الأحداث، والفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.