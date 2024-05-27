نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة عبد الرحمن لـ "دوت الخليج الفني": اللي بيلجأوا للسحر ربنا معاهم وهو الحافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة سارة عبد الرحمن في موسم رمضان الماضي عام 2024 بدور فاطمة الذي جسدته في مسلسل لحظة غضب ويعد دور جديد ومختلف عن ما قدمت من قبل، وكانت سارة عبد الرحمن تألقت في العديد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل سابع جار الذي يعد بداية انطلاقتها وحكاية تقلها دهب إحدى حكايات مسلسل الا أنا.

ما الذي جذبك لدور فاطمة؟

اللي جذبني للدور إنه هو مختلف وحاجة أول مرة أعملها ومع ناس جديدة أول مرة أشتغل معاهم.

كيف حضرتي للشخصية كدور مختلف عما قدمتيه من قبل؟

إشتغلت على الشخصية مع المؤلف مهاب طارق بشكل كبير والمخرج عبد العزيز النجار.

ماهو أصعب مشهد واجهتي صعوبة فيه؟

أصعب مشهد واجهته، هو أي مشهد بعربية بيبقى صعب بالنسبالي.

ماهو أكثر مشهد أثر فيكي بشكل نفسي؟

أكثر مشهد أثر فيا بشكل نفسي كان مشهد العزاء كان صعب جدًا.

ما رأيك في نوعية الأعمال الفنية التي تتناول قضايا الدجل والسحر والجن؟

رأي فيها إنها تمام، وبما إنها حاجة موجودة فلازم يبقى في أعمال تتكلم عنها.

هل تؤمنين بالسحر والأعمال؟



لا أنا بؤمن بربنا، وإن ربنا هو الحافظ وفوق كل شيء.

كيف ترين الأشخاص الذي يلجأون للأعمال والسحر؟

اللي بيلجأوا للسحر والأعمال دول ربنا معاهم مالناش دعوة بيهم.

ما الرسالة إلى تودين قولها لما يلجأون للسحر والدجالين؟

إنهم يقرأوا سورة البقرة ويصلوا.

هل تعرضتي لسحر أو شعرتي بشيء من ذلك؟

عمري ماشكيت إن معمولي سحر أو عمل لإن ربنا هو الحافظ.

هل هناك شخص قريب تعرض لسحر أو أذى؟

في واحدة صاحبتي من بعيد حصلها كده والموضوع كان مرعب شوية.

ما رأيك في نوعية الفنانين والشخصيات العامة من يروا أن مشاكلهم سببها السحر؟

ربنا معاهم والله بتمنالهم كل خير وكل سعادة.

هل تري مسلسل لحظة غضب تعرض للظلم في موسم رمضان أم لا ؟

أنا شايفة إنه عمل رد فعل كويس جدًا الحمد لله.

ما الدور الذي جذبك في مسلسل من مسلسلات رمضان وتمنيتي تجسيده؟

لا كنت مركزة في مسلسل لحظة غضب وكنت حابة الدور ده.

ماهو سبب بعدك عن السينما؟

هقرب قريب جدًا للسينما دعواتكم.

هل ترين أن المنصات ممكن أن تحل محل التلفزيون؟

مستحيل المنصات تأخذ مكان التلفزيون، التلفزيون هو هو زي ما الراديو كان موجود وبعدين التلفزيون وماخدش مكان الراديو بس الحاجة بتتشكل بشكل مختلف.

ما رأيك في المسلسلات القصيرة؟



بحب المسلسلات القصيرة جدًا.