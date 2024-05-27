نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعطل تصوير "مهمة مستحيلة" بسبب غواصة حربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الجزء الجديد المرتقب من سلسلة افلام مهمة مستحيلة لتوم كروز تعطيلات جديدة بسبب الإنتاج.

ووفق ديلي ميل، تشارك في تصوير الفيلم غواصة حربية، تعرضت لعطل ادى إلى تعطل الإنتاج، بقيمتها التي تصل لـ 23 مليون دولار.

وقام النجم توم كروز بتعيين صقور جارحة في موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد مهمة مستحيل 8، بهدف اخافه الحمام المنتشر في ساحة تصوير الفيلم بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ووفق صحيفة ديلي ميل، عانا طاقم تصوير مشاهد الفيلم، من عشوائية انتشار الحمام في موقع التصوير، مما عطل العمل لأكثر من مرة.

توم كروز

وتسبب النجم توم كروز في أزمة كبيرة وسط مدينة لندن، بعد أن تحولت المدينة لثكنة عسكرية بسبب انشغال النجم الكبير بتصوير مشاهد فيلمه المنتظر Mission Impossible 8.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من انتشار مدرعات عسكرية، في أنحاء منطقة وسط المدينة بلندن، لتأمين تصوير المشاهد الخارجية للفيلم.

ومؤخرًا أعلنت شركة الانتاج السينمائي العالميةورنور بروز عن اتمامها للتعاقد مع النجم الكبير توم كروز، ليكون بطلا لمشروعة اعمال سينمائية قادمة تكون من إنتاج الشركة العملاقة.

ووفق ديلي ميل، تعاون توم كروز مع ورنور بروز، يأتي بعد عمل كروز مع شركة باراماونت لمدة تصل لـ 3 عقود متواصلة، قدم خلالها مجموعة استثنائية من الأفلام.

طرح الجزء السابع

وسبق ذلك، احتفال توم كروز بالعرض الخاص للفيلم بعدد من أهم المدن في العالم، كان منها العاصمة الإيطالية روما.

والجزء السابع الجديد من فيلم مهمة مستحيلة، يطرح بعنوان Dead Reckoning Part One، الفيلم يطرح على جزئين، الجزء الثاني منه سيكون الثامن من السلسلة ككل.

ويشارك في بطولة هذا الجزء بجانب توم كروز، هايلي أتويل مجسدة شخصية جريس، وريبيكا فيرجسون مجسدة لشخصية ايلسا فاوست، وفانيسا كيربي، وانضم حديثًا لفريق العمل بوم كليمنتيف واساي موراليس، مع نجم الأجزاء السابقة من السلسلة سايمون بيج.

استمرار العمل لسن الـ 80

وعلى هامش ترويجة للفيلم الجديد، في حوار جديد أجراه على هامش الحملة الترويجية لفيلم مهمة مستحيلة الجديد، كشف النجم الكبير توم كروز، عن رغبته في الاستمرار بالعمل في السينما لسن متقدمة، على غرار النجم القدير هاريسون فورد.

والحوار الجديد أجراه توم كروز مع صحيفة Sydney Morning Herald في أسترليا حيث احتفل كروز مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلم مهمة مستحيلة هناك.

وفي تصريحاته، قال توم كروز أنه سيكون أمر رائع بالنسبة له، أن يستمر في تقديم أدوار الأكشن حتى يبلغ سن الـ 80 على غرار هاريسون فورد، مع العالم بان توم كروز احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ 61.