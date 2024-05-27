بعد شائعة خلافهما.. ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة لـ بدرية طلبة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز رسالة للفنانة بدرية طلبة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد انتشار شائعات تزعم وجود خلافات بينهما في الفترة الأخيرة.

نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة جمعتها بالفنانة بدرية طلبة، وعلقت عليها قائلة:" بدريه يعني الطيبه والجدعنه كلها يلا أشوفك قريب عشان بإذن الله نكسر الدنيا كالعادة".

رد بدرية طلبة على منشور ياسمين عبدالعزيز

وحرصت بدرية على الرد من خلال تعليقها على المنشور، قائلة:" بحبك ياقلب وروح وعيون بدرية ربنا يحفظك ويحميكي"



زفاف ابنة بدرية طلبة

وفي سياق آخر، احتفلت الفنانة بدرية طلبة مؤخرًا بزفاف ابنتها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحرص على حضور الزفاف عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم، منال سلامة، سوسن بدر، ميرهان حسين، تامر شلتوت، عبد الباسط حمودة، الإعلامية بوسي شلبي، وفاء عامر، وغيرهم من الفنانين.



آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز الفنية، هو مسلسل "ضرب نار" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وشارك معها البطولة الفنان أحمد العوضي وكوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدي، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، أحمد عبد الله، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.