نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل تعلن تعرضها لوعكة صحية.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، عن تعرضها لوعكه صحية مفاجئة، حيث شاركت جمهورها صورة لها وهي معلقة محاليل، ولم تكشف عن أي تفاصيل بشأن حالتها الصحية، وعلقت عليها قائلة:" اليوم أنا طفلة مريضة".

أول أغنية رسمية لـ الفنانة بسمة بوسيل



ومن جانبه، طرحت بسمة بوسيل، مؤخرًا أغنية جديدة لها بعنوان "البدايات"، وهي من إنتاج الفنان تامر حسني، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف، وحكت بسمة كواليس العمل على الأغنية، كتبت من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”:"على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله أنا عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول اغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة إنه يديهالي".

آخر أعمال الفنانة بسمة بوسيل



وكان آخر أعمال الفنانة بسمة بوسيل هو تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.