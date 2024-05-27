نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني البحيري يشارك كأول مصري في "أسبوع نيوديلهي" الدولي.. ويتألق بـ "ديفيليه" مبهر لربيع وصيف 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مصمم الأزياء هاني البحيري تألقه عالميًا، ويشارك كأول مصري بـ "نيو ديلهي فاشون ويك الدولي 2024" والرسمي لدولة الهند بحضور أهم صناع الموضة العالمية من دول أوروبا وآسيا وإفريقيا.

"ناري نارين" للمطرب هشام عباس

وتألقت عارضات الأزياء بسواريهات وفساتين زفاف البحيري على أغنية "حبيبي ده" أو "ناري نارين" للمطرب هشام عباس وجاء إختيار البحيرى لأغنية الديفيليه؛ لأنها تذكره بأول زي هندي صممه لملكة جمال الهند الممثلة ريفا بوبر التي شاركت هشام عباس في الكليب من منذ قرابة 24 عامُا.

أغنية “ناري نارين”

وأغنية "ناري نارين" ذات إيقاع هندي وهي كلمات أيمن بهجت قمر ولحن رياض الهمشرى وشاركت في غنائها المطربة الهندية بمومباي جايشيري وفي الفيديو كليب الفنانة وملكة جمال الهند ريفا بوبر.



كما حرص البحيري في أسبوع نيوديلهي الدولي على تقديم فستان فرعوني خطف الأنظار ضمن مجموعته من سواريهات وفساتين زفاف ربيع وصيف 2024.

وسبق أن شارك البحيري مؤخرًا أيضًا كأول مصري في الدورة الأولى لـ "قمة بريكس للموضة العالمية" التي أقيمت بالعاصمة الروسية موسكو والذي يدعم تعزيز الأهداف الاقتصادية والتجارية لدول مجموعة البريكس فيما يخص صناعة الموضة العالمية.

أول عرض أزياء تراثي

وكان البحيري قد شارك في 2023 بأول عرض أزياء تراثي أقيم تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية وذلك علي هامش معرض تراثنا كمبادرة من المصمم المصري العالمي لدعم الذوق والصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

كما تألقت " أيقونة الرياضة " لذوي القدرات الخاصة دينا طارق بطلة العالم فى السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضي بفستان زفاف من تصميم الفنان هاني البحيري تألقت به ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة " أولادنا" التي أقيمت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأعلن البحيري خلال الملتقى تبنيه لجميع ملابس وإطلالة دينا طارق خلال تمثيلها المشرف لاسم مصر بمختلف المحافل الدولية والمحلية.

يعد هاني البحيرى سفيرًا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا حيث شارك مؤخرا في أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021 أون لاين نظرًا للإجراءات الإحترازية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية.

كما يعد أول مصرى يشارك بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان إلى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" وليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.



كما إنفرد" البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذي أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذي قدر بحوالي٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوب بحبات من الألماس الحر.

وفوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مي عمر.

تكريم هاني البحيري

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرًا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة الـ ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح الـ "اورينتال فاشون شو".