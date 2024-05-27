جورج آر آر مارتن يعد متابعيه بتميز مسلسل A Knight Of The Seven Kingdoms

القاهرة - محمد ابراهيم - وعد كاتب روايات صراع العروش الشهير جورج آر آر مارتن، بأن المسلسل الجديد القادم بعنوان A Knight Of The Seven Kingdoms سيكون مختلف عن كافة مسلسلات صراع العروش الأخرى.

ووفق ديد لاين، حمس مارتن متابعيه، بأن المسلسل، سيكون إضافة قوية ومختلفة لعالم مسلسلات صراع العروش.

مشروعات قادمة مشابهة

وأعلنت شبكة hbo عن مشروع تليفزيوني جديد تستعد لطرحه سيكون مشتقًا من عالم صراع العروش، مقتبسًا من روايات الكاتب جورج آر آر مارتن.

ووفق ديد لاين، أحدث مشروع درامي سيكون مشتقا من عالم صراع العروش، تطرحه hbo بعنوان 10،000 Ships عن قصة الملكة نيميريا.

مع إعلان شبكة hbo عن عملها على مشروع درامي جديد مستوحى من عالم صراع العروش، اختارت أبطاله بالفعل.

ووفق ديد لاين، المشروع الدرامي سيكون مسلسل بعنوان A Knight Of The Seven Kingdoms، واختير لبطولته بيتر كلافي وديكستر سول.

موعد عرض House of the Dragon

أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية رونور بروز عن الموعد الرسمي لعرض الموسم الثاني المنتظر من مسلسل House of the Dragon.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الموسم الثاني من المسلسل ينطلق عرضه عبر شبكة HBO التابعة للشركة من شهر يونيو المقبل.

وكانت أعلنت شبكة قنوات HBO عن نسبة مشاهدات الحلقة الختامية من مسلسلها الناجح "آل التنين" أو House of the Dragon، بعد انتهاء الموسم الأول من المسلسل رسميًا، بإجمالي 10 حلقات تم عرضها بداية من يوم 9 سبتمبر الماضي، ويستمر حتى الأثنين 24 من شهر أكتوبر الجاري.