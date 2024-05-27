نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف علي خان يعود للتعاون مع المخرج سيدهارث أناند بمشروع جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعاون المخرج الكبر سيدهارث اناند مع نجم بوليوود سيف علي خان في مشروع سينمائي جديد ينطلق في بودابست.

ووفق إنديا توداي، التعاون بين الثنائي يتجدد بعد 17 سنة، بعد أن كان سيف أول نجم لأفلام سيدهارث في مسيرته ببوليوود.

في الوقت نفسه، يستعد الممثل الشاب ابراهيم علي خان لبدء تصوير مشاهد أول تجربة سينمائية له في عالم بوليوود، وهو فيلم جديد يطرح بعنوان Sarzameen.

وبحسب موقع إنديا توداي، الممثل الشاب، هو نجل النجم الكبير سيف علي خان، وسيكون ثاني أبنائه الذين ينخرطون في مجال السينما بعد ابنته سارة علي خان.

سارة علي خان

وكانت قد أثبتت الممثلة الشابة سارة علي خان موهبتها في مجال السينما في بوليوود، بمشاركتها في بطولة مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الناجحة مع أبرز الفنانين الكبار، منهم فارون دهوان.

جديد بوليوود

وكانت قد طرحت مجموعة إعلانات ترويجية جديدة لأعمال بوليوود لكبار النجوم، حيث طرح مؤخرًا الإعلان الترويجي للفيلم الجديد لنجم بوليوود أكشاي كومار الذي يطرح بعنوان Selfiee، الذي يشارك في بطولته مجموعة مميزة من نجوم بوليوود الشباب.

والفيلم الجديد Selfiee، يشارك في بطولته مع النجم أكشاي كومار، كل من عمران هاشمي، ومرينال ثاكور، وديانا بينتي، ونشرات بهروشا، وتيسكا شوبرا، وآدا شارما، سيكون من إخراج راج ميهتا، وتقرر حسب الإعلان الترويجي فإن الفيلم تقرر طرحه في صالات العرض بالهند في يوم 24 فبراير الجاري.

أيضًا طرح المقطع التشويقي الأول للجزء الثاني الجديد الذي من الذي من المرتقب طرحه من فيلم Dream Girl للممثل الهندي الشاب ايشومان كورانا.

ونقل موقع إنديا توداي، الإعلان الترويجي الجديد للفيلم، والذي ظهر به كورانا مرتديًا لزي نسائي تمهيدًا لعودته لتجسيد شخصية مؤدي صوت السيدات في الهاتف.