نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد خالد صالح يعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد خالد صالح حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، حيث يشارك في أكثر من عمل في الفترة الحالية، وهم “شمس الزناتي”، “الهوى سلطان”، “الست”، “الفستان الأبيض”.

تفاصيل أحمد خالد صالح شمس الزناتي

يواصل الفنان أحمد خالد صالح في الفترة الحالية تصوير فيلم “شمس الزناتي”، وهو بطولة محمد إمام، أسماء جلال، عمرو عبدالجليل، وأحمد داش، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

أحمد خالد صالح يتعاقد على فيلم "الست"



كما تعاقد أحمد خالد صالح مؤخرًا على المشاركة في فيلم “الست”، وهو بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، سيد رجب، وآخرون من النجوم، والعمل يتناول السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، ويظهر خلاله بدور شقيق منى زكي، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

فيلم “الهوى سلطان”



ويشارك أحمد خالد صالح في فيلم الهوى سلطان والذي يجمعه بـ منة شلبي وأحمد داود، ويقدم خلاله دور طبيب أسنان، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.



أحمد خالد صالح ينتظر موعد عرض فيلم الفستان الأبيض

وينتظر أحمد صالح، حاليًا عرض فيلم الفستان الأبيض، الذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، ويشارك في بطولته مع ياسمين رئيس وأسماء جلال، والعمل يدور في إطار رومانسي كوميدي، يضم ميمي جمال ولبنى ونس وسلوى محمد علي، ومن تأليف وإخراج جيلان عوف.

أحمد خالد صالح في الدراما التلفزيونية



وعلى مستوى الدراما التلفزيونية، فيشارك أحمد خالد صالح في بطولة مسلسل حرب الجبالي مع أحمد رزق، والمسلسل يدور في إطار شعبي تشويقي، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

مسلسل النقطة السوداء

وينتظر أحمد خالد صالح عرض مسلسل النقطة السوداء، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر قنوات mbc ومنصة شاهد، والعمل من بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.