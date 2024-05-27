كريم فهمي: لطفي لبيب كل الناس بتجتمع على حبه ومن أفضل الفنانين في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان كريم فهمي، أنه يعتبر الفنان لطفي لبيب بمثابة صديقه وفي نفس الوقت فهو أستاذه الذي تتلمذ على يده ويكن له محبة كبيرة في قلبه، لافتًا أنه تعاون معه أكثر من مرة في عمل فني وأنه تشرف بالعمل معه، كما أنه سوف يذهب لمقابلته خلال الفترة الحالية.

تصريحات كريم فهمي

وتابع كريم فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"وحشتنا جدًا يا أستاذ لطفي.. أنت لما بتطلع تطمنا على نفسك بنبقى محتاجين نشوفك أكتر واكتر كمان.. إحنا اشتغلنا مع بعض كتير وقليل لما حد فينا من الممثلين اللي تجتمع على حد ولطفي كل الناس بتحبه وبتجتمع عليه سواء من الجمهور أو الزملاء أو الأصدقاء".

أحدث أعمال كريم فهمي

وفي سياق آخر، تعاقد الفنان كريم فهمي على المشاركة مع النجمة ياسمين عبد العزيز في بطولة مسرحيتها الجديدة، ويواصل حاليًا التحضير لبروفات المسرحية، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة في السعودية، وهي من إخراج خالد جلال.

وتشهد المسرحية الجديدة عودة ياسمين عبدالعزيز لخشبة المسرح بعد غياب 21 عامًا منذ مشاركتها في مسرحية كده أوكيه، التي عرضت عام 2003، وضمت في بطولتها عدد كبير من النجوم، منهم أحمد السقا، هاني رمزي، منى زكي، شريف منير، من تأليف أحمد عفيفي وإخراج سمير العصفوري.