نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لفيلم Presumed Innocent في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الاعلان الترويجي لأحدث أفلام النجم جيك جلينهال، الذي يطرح بعنوان Presumed Innocent.

ووفق ديد لاين، يجسد جلينهال بالفيلم شخصية متهم يحاول إثبات برائته بعد اتهامه بقتل سيدة، في إطار من الاثارة والتشويق.

ذلك بعد أن طرح البوستر الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم جيك جلينهال، الذي يعتبر نسخة معادة من عمل كلاسيكي يحمل العنوان نفسه، هو Road House.

ونقلت ديلي ميل، البوستر الترويجي للفيلم الجديد، الذي يعاد إنتاجه بعد طرحه سابقًا في نسخة كلاسيكية خلال فترة ثمانينات القرن الماضي.

والنسخة الجديدة التي تقرر صدورها من فيلم Road House، جسد بها جيك جلينهال شخصية باسم بالتون، ويشارك في بطولتها كونور ماكجريجور.

يشارك في البطولة أيضًا، كل من دانييلا ملشيور، ولوكسا كيج، وبيلي ماجنسون، وبوب مينيري.

النسخة الكلاسيكية

النسخة الكلاسيكية التي طرحت من هذا الفيلم، كانت من إصدار عام 1989، وشارك في بطولتها، باتريك سويزي في شخصية جون دالتون، وسام إليوت في شخصية ويد غارجيت.

وكل من كيلي لينش، وبن جازارا، وجيف هيلي، وجولي مايكلز في دور دينيس.

جديد هوليوود

يأتي ضمن أحدث أخبار هوليوود بين أبرز الاعمال السينمائية المنتظرة، طرح شركة ديزني للقطات الترويجية الأولى من فيلم بيتر بان الجديد.

والفيلم الجديد سيكون بعنوان "بيتر بان وويندي"، ويشارك في بطولته الكسندر مولوني في دور بيتر بان، وايفر اندرسن في دور ويندي، ويارا شهيدي في دور تينكر بيل، وجود لو في دور كابتن هوك، واليسا وابناتانخ، وجيم جافيجان.