نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد فواز ينضم لقائمة أبطال مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان وليد فواز، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "برغم القانون" أمام الفنانة إيمان العاصي، ومن المقرر بدأ تصوير مشاهده خلال الفتره المقبلة.

مسلسل “حق عرب”



وفي سياق آخر، شارك وليد فواز مؤخرًا في مسلسل "حق عرب"، الذي عرض في رمضان 2024، وشارك في بطولته أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

كما شارك وليد فواز الفترة الماضية في مسلسل "صوت وصورة"، الذي قدمت بطولته الفنانة حنان مطاوع، والذي جسد خلاله دور عبد الغني، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل صوت وصورة



ومسلسل صوت وصورة شارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم: الفنانة حنان مطاوع، صدقي صخر، نجلاء بدر، مراد مكرم، ولاء الشريف، عمرو وهبة، رامي الطنباري، هاجرعفيفي، ناردين فرج، وعدد اخر من النجوم، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان.